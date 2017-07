Anti-ransomwaresite politie ontsleutelt zeker 28.000 computers

De site werd precies een jaar geleden opgericht en had sindsdien 1,3 miljoen unieke bezoekers, meldt de Nederlandse politie dinsdag.

Het werkelijke aantal geholpen computers ligt waarschijnlijk veel hoger dan 28.000, maar niet alle aangeboden oplossingen brengen succesvolle ontsleutelingen in kaart. Ransomware 'gijzelt' computers door bestanden te versleutelen en om losgeld te vragen, No More Ransomware biedt de oplossing gratis.

​Steeds meer partners

Na oprichting van No More Ransom door de politie, Europol en antivirusbedrijven McAfee en Kaspersky voegden ook de Belgische federale politie en het Centrum voor Cybersecurity België zich bij de site. Het initiatief heeft ondertussen meer dan109 partners, waaronder universiteiten en computerbeveiligingsbedrijven.

De site biedt oplossingen voor tal van malware- en ransomwareinfecties. Op 14 mei, na de grote uitbraak van de ransomware WannaCry, kreeg No More Ransomware ruim 150.000 unieke bezoekers.

Het initiatief is inmiddels beschikbaar in 26 talen. De site werkt aan manieren om het aantal succesvol geholpen computers in het vervolg beter in kaart te kunnen brengen.