EU wil dat bedrijven als Facebook en Google voorwaarden sneller aanpassen

Dat meldt Reuters maandag op basis van brieven die de Commissie aan de bedrijven stuurde.

De Europese Commissie eiste in maart al aanpassingen van de voorwaarden. Volgens de Commissie moeten de bedrijven er onder meer voor zorgen dat consumenten een online aankoop altijd weer ongedaan kunnen maken. Gesponsorde berichten moeten verder altijd als zodanig herkenbaar zijn.

De bedrijven dienden voorstellen voor de wijzigingen in, maar daar ging de Commissie niet mee akkoord. De Commissie zou zorgen hebben over voorgestelde wijzigingen waarmee de aansprakelijkheid van de bedrijven teveel beperkt zou worden.

De Commissie eiste in maart verder dat sociale media illegale content als fraude en oplichting verwijderen van hun platformen zodra ze hiervan op de hoogte zijn gesteld. Hier hebben de bedrijven procedures voor hebben voorgesteld, maar daar heeft de Commissie volgens de brieven ook nog zorgen over.

Tot slot zei de Commissie in maart dat gebruikers altijd in staat moeten zijn om in het land waar zij wonen een rechtszaak aan te spannen tegen een bedrijf. Bij sommige sociale media staat nu in de voorwaarden dat dit alleen in de Amerikaanse staat Californië kan. Of daar ook wijzigingen voor zijn voorgesteld, is niet duidelijk.

Nieuwe voorstellen

Voor 20 juli moesten er nieuwe voorstellen komen, blijkt uit de brieven. De nieuwe voorwaarden moeten voor het einde van september van kracht worden. Volgens een ingewijde hebben twee bedrijven hun voorstellen aangepast, een derde vroeg om meer tijd. Welk bedrijf dat was, is niet bekend.

Facebook en Twitter hebben vooralsnog geen reactie gegeven op de berichtgeving. Een woordvoerder van Google weigerde tegenover Reuters te reageren.