Aziatische Uber-rivaal Grab haalt 2,5 miljard dollar op

Dat heeft het bedrijf op maandag bekendgemaakt. Van het nieuwe investeringsbedrag komt 2 miljard dollar van telecombedrijf Softbank en de Chinese Uber-concurrent Didi Chuxing.

De investering wordt gezien als een alliantie tussen het Singaporese Grab en Didi, dat eerder na een miljarden verslindende concurrentiestrijd met Uber in China aan het langste eind trok.

Grab rekent ook op 500 miljoen dollar van niet toegelichte nieuwe en bestaande investeerders. De investering komt hierdoor neer op een totaal van 2,5 miljard dollar. Daarmee wordt het bedrijf gewaardeerd op meer dan 6 miljard dollar, waarmee het de grootste startup in de regio is.

Grab

De Aziatische taxiedienst is actief in Singapore en in steden in onder meer Thailand, Maleisië en Indonesië. Daar zijn ook taxi's te bestellen via de app van Uber.

Onlangs fuseerde concurrent Uber in Rusland met de taxi-app Yandex, waarbij Yandex een meerderheidsaandeel kreeg.