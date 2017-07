Verenigd Koninkrijk gaat droneregistratie verplichten

Dat heeft de Britse regering zaterdag bekendgemaakt. In de toekomst moeten drones met een gewicht van 250 gram of meer geregistreerd worden. De overheid wil daarmee de aansprakelijkheid beter vastleggen. Ook moet het leiden tot meer verantwoordelijkheid onder gebruikers.

Mensen kunnen hun drone mogelijk online of via een app registreren. Hoe dat aanmelden precies werkt, is onduidelijk, omdat het Verenigd Koninkrijk de plannen nog onderzoekt. Ook komt er een veiligheidstest waarmee gebruikers moeten bewijzen op de hoogte te zijn van Britse regels rondom veiligheid en privacy.

De regering heeft verder plannen om geofencing uit te breiden. Drones worden daarmee geprogrammeerd om te zorgen dat ze bepaalde gebieden niet in kunnen, zoals vliegvelden. Dronemaker DJI heeft al gezegd het met deze beslissing eens te zijn. Rond de Britse luchthaven Heathrow waren al vaker bijna-ongevallen met onbemande vliegtuigjes.

Registratieplicht

In Nederland is nog geen registratieplicht of examen. Wel zijn er andere regels. Het is bijvoorbeeld verboden om over vliegvelden en in het donker te vliegen. In de Verenigde Staten gold voorheen ook een registratieplicht voor drones bij de luchtvaartautoriteit FAA, maar dat besluit werd in mei dit jaar teruggedraaid.

In Europa is sinds 2015 al een verplichte droneregistratie in Ierland. Het gaat daar om zwaardere drones van minstens een kilo die bij luchtvaartautoriteit IAA aangegeven moeten worden.