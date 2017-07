Taxibedrijf Lyft werkt aan zelfrijdtechnologie voor auto's

Dat maakt Lyft in een bericht op Medium bekend. De Uber-concurrent is van plan om zowel hardware als software te ontwikkelen. Daarvoor is een heel nieuwe afdeling en ontwikkelingscentrum opgezet.

De opengestelde zelfrijdtechnologie kan door automakers gebruikt worden om in eigen auto's te implementeren. Lyft gaat zelf geen auto's bouwen.

Volgens Lyft kunnen klanten nog voor het einde van het jaar een zelfrijdende taxi bestellen. Het testprogramma moet in de stad Boston van start gaan. Uiteindelijk worden klanten gekoppeld met een zelfrijdende auto of een auto met menselijke bestuurder. Dat ligt onder meer aan de route en het weer.

Lyft werkt samen met GM, nuTonomy en Waymo. Laatstgenoemde partij is verwikkeld in een rechtszaak met Uber. Die taxidienst zou gestolen zelfrijdtechnologie van Waymo in handen hebben en die toepassen op zijn eigen auto's. Dat leidde tot het ontslag van Ubers van diefstal beschuldigde hoofd voor zelfrijdende auto's.