Podcast: Cyberagenten undercover op digitale zwarte markt

Dark web

Een flinke onthulling: de Nederlandse politie is een maand lang stiekem uitbater geweest van een van de grootste digitale zwarte markten op het 'dark web', een deel van het internet dat alleen anoniem te gebruiken is.

Via de site Hansa werden onder meer grote hoeveelheden drugs verkocht. De politie heeft honderden Nederlandse adressen kunnen verzamelen die betrokken waren bij de handel. Er wordt internationaal samengewerkt om diensten in het buitenland informatie te geven over de gebruikers van Hansa.

Hoe heeft de politie deze actie kunnen uitvoeren, en wat zijn de gevolgen voor het vertrouwen in het dark web?

Hyperloop

Tesla-baas Elon Musk is optimistisch: hij wil een tunnel van honderden kilometers graven tussen New York en Washington D.C. In die tunnel moet een Hyperloop, een supersnelle trein in een vacuümbuis, gaan rijden.

Musk zegt 'mondelinge toestemming' te hebben voor het project, maar wat betekent dat? En hoe lang gaat het nog duren voordat zo'n Hyperloop-tunnel werkelijkheid is?

