Slim algoritme koppelt recepten aan foto's van eten

De wetenschappers hebben hun algoritme getraind met ruim een miljoen recepten en bijna een miljoen foto's, schrijven zij in een nieuwe paper (pdf).

Met zelflerende software kan het algoritme, dat de naam Recipe1M heeft gekregen, steeds beter recepten koppelen aan foto's. Op de site Pic2Recipe kunnen internetgebruikers hun eigen foto's uploaden om het algoritme te testen.

Daar blijkt ook dat er nog werk aan de winkel is voor de wetenschappers. Vrij veel foto's leveren helemaal geen resultaten op, zelfs als de foto's voor een mens gemakkelijk herkenbaar zijn.

In de HBO-serie Silicon Valley kwam onlangs een app voor diekon identificeren of op een foto een hotdog te zien was of niet. Deze app, met de naam 'Not Hotdog', verscheen ook daadwerkelijk voor Android en iOS, maar niet in Nederland.