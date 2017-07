Politie was maand lang uitbater van grote online drugsmarkt

Dat maakt de Nederlandse politie donderdag bekend. Hansa is een drugsmarkt op het zogenoemde dark web, een anoniem te gebruiken deel van internet.

De politie kon een maand lang meekijken met alles wat er op de site gebeurde, en zo klanten en drugsverkopers opsporen. De controle van de site werd door de politie overgenomen nadat de oprichters van de site in Duitsland werden opgepakt.

In plaats van de servers van Hanza na het arresteren, wat gangbaar is, offline te halen kopieerde de politie de site om die vanaf zijn eigen servers naadloos in de lucht te houden. Bijna een maand lang kon de politie Hansa ongemerkt beheren. De politie werkte daarbij samen met politie- en justitiediensten in Duitsland, Litouwen, de Verenigde Staten en ook Europol.

Niemand vertrouwen

Via Hansa konden drugshandelaren van zowel soft- als harddrugs in contact komen met klanten. Via internet bestelde drugs wordt via de post naar klanten verstuurd. De politie kon al die transacties in de gaten houden en alle namen en wachtwoorden van gebruikers onderscheppen. Zelf verkocht de politie geen drugs.

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt met de actie ook aan te willen tonen dat klanten op het dark web niemand kunnen vertrouwen. "Jij denkt ongemerkt ergens in te loggen en te communiceren? Niet als wij de admin zijn", aldus Cyberofficier Martijn Egberts van het OM.

Offline gehaald

Om 16.19 uur haalde de politie Hansa offline. "We hebben inmiddels zoveel informatie, dat we besloten hebben dat het genoeg is. We gaan ons richten op alle onderzoeken die hiermee gestart kunnen worden.", aldus Egberts. Donderdag heeft de politie zeker vier drugsverkopers aangehouden als gevolg van informatie die via Hansa is verzameld. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen.

In de kleine maand dat de politie beheerder was, werden er zo'n 500 bestellingen vanuit Nederland geplaatst. Een aantal van die bestellingen is onderschept. Volgens de politie is de drugs op alle denkbare manieren verstuurd, van briefpost tot verstopt in producten die via pakket worden verstuurd.

Dagelijks werden via Hansa gemiddeld duizend bestellingen gedaan, goed voor ruim 50.000 transacties in de periode dat de politie beheerder was. De ongeveer 10.000 buitenlandse adressen van buitenlandse drugskopers zijn met Europol gedeeld.

Veel nieuwe gebruikers

Toen de grotere online drugsmarkt Alphabay een week geleden offline werd gehaald, zochten veel gebruikers hun toevlucht bij Hansa. Volgens de politie kreeg de site in korte tijd zo'n vijfduizend extra gebruikers, waardoor de servers van de politie zwaar belast raakten. Donderdag meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie dat de FBI achter het oprollen van Alphabay zat.

De politie schakelde de versleuteling van berichten uit zonder gebruikers in te lichten. Terwijl gebruikers dachten dat hun communicatie versleuteld verliep, konden politie en het Openbaar Ministerie meekijken. Zo kon deze week een topverkoper van drugs aangehouden worden in Krimpen aan den IJssel.

Het Openbaar Ministerie heeft beslag gelegd op rekeningen met in totaal meer dan duizend bitcoins, omgerekend ongeveer 2 miljoen euro. De bitcoins zijn overgeboekt naar een rekening van het OM. "Omdat misdaad nooit mag lonen", aldus Egberts.