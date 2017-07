CEO van Nokia-telefoonmaker HMD Global treedt af

Arto Nummela en HMD Global hebben in overleg besloten uit elkaar te gaan. Dat schrijft HMD Global woensdag. Het vertrek gaat direct in, zijn opvolger is Florian Seiche, die al in de top van het Finse bedrijf opereerde.

De precieze reden van het vertrek is niet bekend. Nummela was de voormalig Nokia-hoofd bij Microsoft's afdeling voor mobiele toestellen in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. HMD Global werd in 2016 opgericht en brengt onder de merknaam Nokia nieuwe smartphones uit. Die zijn met name gericht op het goedkopere segment.

De eerste nieuwe smartphone van Nokia werd in januari van dit jaar aangekondigd. Inmiddels zijn er al drie Nokia's uitgebracht: de Nokia 3, Nokia 5 en Nokia 6. Dat waren budgettoestellen.

Maandag verscheen er een foto van wat mogelijk de Nokia 8 is. Dat moet een duurdere telefoon worden om met toptoestellen van Apple en Samsung te concurreren.