Franse rechtszaak over 'vergeetrecht' naar hoogste Europese rechter

Frankrijk wil dat Google zoekresultaten ook buiten Europa verbergt als burgers hierom vragen, maar de zoekmachine ziet dat niet zitten. Google verloor een eerste rechtszaak hierover, maar ging in beroep.

De Franse Raad van State heeft de kwestie woensdag doorverwezen naar het Hof in Luxemburg.

Sinds een uitspraak van datzelfde Hof in 2014 is het voor Europese burgers mogelijk om aan te kloppen bij zoekmachines als Google en Bing om onjuiste of gĂȘnante zoekresultaten over zichzelf te laten verwijderen. De zoekbedrijven moeten beoordelen of resultaten inderdaad verwijderd moeten worden.

Als het Hof bepaalt dat zoekresultaten niet wereldwijd verwijderd hoeven te worden, dan wil de Franse rechter weten of dit op Europees of enkel op nationaal niveau moet gebeuren. Ook vraagt de Raad van State of het vergeetrecht moet worden toegepast op basis van de gebruikte domeinnaam - zoals Google.nl of Google.fr - of op basis van ip-adressen. Uit die adressen valt af te leiden in welk land iemand zich bevindt.

Vermoedelijk zal het Hof in de loop van volgend jaar over de kwestie oordelen.