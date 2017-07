Spotify tweemaal aangeklaagd wegens copyrightschending

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Eén van de rechtszaken is afkomstig van songwriter Bob Gaudio, van de muziekgroep Frankie Valli and The Four Seasons. Gaudio beweert dat Spotify nummers van hem aanbiedt, zonder dat hier volledige licentieafspraken over zijn gemaakt.

In een tweede aanklacht van Bluewater Music Services wordt iets vergelijkbaars beweerd. Het bedrijf heeft de rechten voor composities van meerdere bekende nummers, waaronder Guns ’N Roses. De aanklager wil per copyrightschending een schadevergoeding van minstens 150.000 dollar (130.000 euro) ontvangen.

De aanklagende uitgever en songwriter zijn verantwoordelijk voor delen van muzieknummers, zoals tekst en achtergrondmuziek. Hiervoor moeten licenties worden aangevraagd.

'Loos gebaar'

Spotify schikte onlangs in een grote rechtszaak met uitgevers en songwriters voor 43,5 miljoen dollar. Met dat bedrag moest het bedrijf getroffen partijen alsnog licentiegeld betalen. De aanklagers noemen dit een "loos gebaar" en zijn daarom alsnog naar de rechter gestapt.