Netflix na goed kwartaal ruim boven honderd miljoen abonnees

Dat blijkt uit de meest recente kwartaalcijfers van het bedrijf.

Netflix ging eind april al over de grens van honderd miljoen heen, nadat het bedrijf vorig kwartaal afsloot met ruim 98,75 miljoen abonnees.

In de periode van begin april tot en met eind juni kreeg Netflix er onder de streep 5,2 miljoen abonnees bij, vergeleken met 1,7 miljoen in dezelfde periode het jaar ervoor. Daarmee komt het totaal nu op 103,95 miljoen abonnees, waarvan 50,1 procent uit andere landen dan de Verenigde Staten.

De ceo van de streamingdienst, Reed Hastings, zei destijds nog dat het tweede kwartaal van het financiële jaar doorgaans lastiger is voor het bedrijf. Dit kwartaal heeft zijn bedrijf naar eigen zeggen juist boven verwachting gepresteerd, wegens "onderschatting van de populariteit van ons sterke portfolio aan content".

Afgelopen drie maanden verschenen op Netflix onder meer nieuwe seizoenen van House of Cards en Orange is the New Black. Ook kwam Netflix met een nieuwe eigen film, Okja.

De omzet van Netflix gedurende de afgelopen drie maanden bedroeg bijna 2,8 miljard dollar. In het tweede kwartaal van vorig jaar was de omzet 2,1 miljard dollar. De kwartaalwinst kwam uit op ruim 65 miljoen dollar, vergeleken met bijna 41 miljoen dollar in dezelfde periode het jaar ervoor.