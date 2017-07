Ashley Madison wil voor 10 miljoen schikken met slachtoffers datalek

Het moederbedrijf Ruby van de datingsite, die getrouwde mensen met elkaar in contact brengt, stelde de schikking voor in een rechtszaak die de slachtoffers hadden aangespannen.

In de zomer van 2015 werd de volledige gebruikersdatabase van Ashley Madison gehackt en via internet verspreid. Volgens de aanklagers konden de gevoelige gegevens worden gestolen omdat de datingsite zijn beveiliging niet op orde had.

De schikking moet nog worden goedgekeurd door de rechter. Als dat gebeurt, kunnen gedupeerden zich melden om een deel van de schikking op te eisen. Onder de voorwaarden van de schikking hoeft Ruby geen schending van de wet te erkennen.

Schade

Het is nog onduidelijk hoe mensen precies kunnen bewzijen dat ze schade hebben opgelopen door het datalek. Omdat identiteiten niet werden geverifieerd door Ashley Madison, is het volgens het bedrijf niet voldoende als enkel een naam zich in de gelekte gegevens bevindt.

In december schikte Ashley Madison al voor 1,6 miljoen dollar met de Amerikaanse handelswaakhond FTC, die zich beklaagde over de slechte beveiliging van de site.