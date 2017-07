'Grootste illegale marktplaats op dark web offline gehaald door politie’

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. De site is al sinds 6 juli niet meer toegankelijk. De reden daarvoor was nog niet bekend.

Politie-agenten in de Verenigde Staten, Canada en Thailand zouden in een samenwerking de site offline hebben gehaald. Tegelijkertijd werden er meerdere locaties doorzocht, waaronder een huis in Quebec.

In Thailand werd de Canadees Alexandre Cazes gearresteerd. Hij was een van de beheerders van de site. Hij overleed later in zijn cel. Volgens de aangehaalde bronnen heeft hij daar zelfmoord gepleegd.

Op AlphaBay werden illegale goederen verhandeld, zoals bijvoorbeeld drugs en gestolen creditcards. Volgens beveiligingsonderzoeker Andrei Barysevich werd er 5 miljoen dollar aan illegale creditcards verkocht in het afgelopen half jaar.