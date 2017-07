Uber fuseert met taxi-app Yandex in Rusland

Dat hebben de bedrijven donderdag bekendgemaakt. Uber krijgt een minderheidsaandeel van 36,6 procent in het nieuwe bedrijf, dat een waardering van 3,8 miljard dollar (3,3 miljard euro) krijgt. Het aandeel van Uber is 1,4 miljard dollar waard.

Eerder stootte Uber ook al zijn Chinese activiteiten af aan concurrent Didi Chuxing. Uber kreeg toen een aandeel van 17,5 procent in dat bedrijf, met een waardering van 50 miljard dollar.

In een e-mail aan Uber-personeel schrijft Pierre-Dimitri Gore-Coty, hoofd van de Europese tak van Uber, dat het bedrijf in de afgelopen drie jaar 170 miljoen dollar heeft geïnvesteerd om 21 steden in de vier landen te bereiken. Uber steekt nog eens 225 miljoen dollar in het nieuwe bedrijf en al het personeel van Uber Rusland verhuist mee.

Groei

"Deze deal is een resultaat van onze uitzonderlijke groei in de regio en helpt Uber verder te gaan met het bouwen van een duurzaam mondiaal bedrijf", aldus Gore-Coty.

Yandex is in Rusland een stuk groter dan Uber; het bedrijf is in meer dan honderd steden actief met een vergelijkbare taxi-app.

Ook de activiteiten van bezorgingsdienst UberEats worden opgenomen in de gezamenlijke onderneming. Consumenten kunnen in Rusland de Uber-app blijven gebruiken. Chauffeurs worden overgezet naar de app van Yandex.

Verlies

Met de deals in China en Rusland lijkt Uber meest verliesgevende onderdelen af te willen stoten. Het bedrijf heeft zijn verliezen in de afgelopen kwartalen weten te verkleinen, tot 708 miljoen dollar in het eerste kwartaal van het jaar.

In de afgelopen maanden heeft Uber te maken gehad met verschillende schandalen, die uiteindelijk leidden tot het vertrek van directeur Travis Kalanick. Naar zijn vervanging wordt nog gezocht.