Incassobureau dreigt met YouTube-video's over wanbetalers

Zo moeten 'notoire oplichters' onder druk worden gezet om alsnog te betalen, zegt directeur Loyd Hendriks van incassobureau Streatus donderdag tegen Omroep Flevoland.

Hij zegt het middel alleen te willen inzetten nadat mensen aanmaningen via telefoon en post hebben genegeerd, en door een rechter zijn verplicht om te betalen. De video's moeten ook een afschrikwekkend effect hebben. "Het is ook een preventie-tool, om mensen te laten zien dat ze geen zaken moeten doen met die persoon", aldus Hendriks.

In de video's, die vanaf vrijdag worden gepubliceerd, worden de wanbetalers onherkenbaar in beeld gebracht. Zij krijgen eerst een waarschuwing voordat de video wordt geplaatst.

Hendriks zegt zeker veertig wanbetalers te kennen die op de videobehandeling kunnen wachten.

In een reactie aan NU.nl zegt de Autoriteit Persoonsgegevens dat het alleen is toegestaan om met "nut en noodzaak" persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld door een video over mensen te maken. "Op basis van de informatie die wij nu hebben zien we die nut en noodzaak niet." Het is daarbij niet relevant dat mensen onherkenbaar in beeld worden gebracht, aldus een woordvoerder van de privacywaakhond.