Google ontloopt megaboete in Frankrijk

Dat bepaalde een rechtbank in Parijs woensdag, schrijft Reuters.

Google won de rechtszaak tegen de Franse fiscus, die vond dat de boete moest worden betaald voor achterstallige belasting in de periode van 2005 tot 2010.

De belastingdienst in Frankrijk claimde dat Google de belasting nog verschuldigd was, omdat het bedrijf via zijn zoekmachine een dienst aanbood voor online advertenties aan Franse klanten.

De omzet werd doorgezet naar het Europese hoofdkantoor in Ierland, waardoor het bedrijf minder belasting hoefde te betalen in Frankrijk. De fiscus zag dat als ontduiking, maar de rechter was het daarmee oneens, omdat de afdeling van Google niet vanuit Frankrijk opereert. De fiscus overweegt in beroep te gaan.

Belasting

Begin 2016 kreeg Google wel een boete opgelegd wegens achterstallige belastingen. Het bedrijf moest toen 130 miljoen pond betalen na een controle door de Britse belastingdienst.

Google en andere techbedrijven worden vaker bekritiseerd, omdat ze via ingewikkelde constructies belasting zouden ontwijken. Het Europees hoofdkwartier van Google staat in Ierland, vanwege het gunstige belastingklimaat daar. Ook andere hoofdkantoren, zoals die van Apple, staan er ingeschreven.