Facebook voegt livestreams toe aan virtual reality-platform

De nieuwe optie werd door Facebook bekendgemaakt op zijn nieuwsblog.

Het is met de VR-app Facebook Spaces vanaf woensdag mogelijk om live uit te zenden wat er in de virtuele wereld van gebruikers te zien is. De persoon in Spaces kan zelf een camera in de virtuele ruimte hangen en zo het beeld voor volgers bepalen. Vrienden op Facebook kunnen dan meekijken en reageren, net als bij de reguliere livestreams op het sociale netwerk.

Volgens Facebook zorgt de toevoeging van livestreams ervoor dat virtual reality een meer open platform wordt. Gebruikers zonder headset kunnen op die manier alsnog kennismaken met de mogelijkheden van Spaces.

Facebook Spaces is op dit moment alleen beschikbaar voor mensen met een Oculus Rift-headset. Met de Spaces-app maken gebruikers een digitaal evenbeeld aan. Daarna kunnen ze avatars van anderen ontmoeten en activiteiten uitvoeren. Het is niet bekend hoeveel gebruikers de app heeft.