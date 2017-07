Hyperloop One rondt eerste volwaardige testrit succesvol af

Dat maakt het bedrijf Hyperloop One woensdag bekend, schrijven Amerikaanse media waaronder CNBC.

De test van Hyperloop One, waarbij een capsule dankzij een magnetisch systeem door een vacuümbuis zweeft, vond dit jaar halverwege mei plaats. Dat gebeurde op een testbaan van het bedrijf nabij Las Vegas. Het proefritje duurde slechts 5,3 seconden en behaalde een snelheid van 112 kilometer per uur.

Hyperloop One bereidt zich nu voor op de volgende testfase, waarbij een snelheid van ruim vierhonderd kilometer per uur moet worden bereikt. Voor die proef zal een volledige capsule een langere afstand afleggen.

In mei vorig jaar testte Hyperloop One zijn Hyperloop-motor in de open lucht. Toen werd een snelheid van 187 kilometer per uur gehaald. Uiteindelijk denkt Hyperloop One dat de capsule ruim 1.100 kilometer per uur kan halen.

Wedstrijd

Het concept van de Hyperloop werd in 2012 voorgesteld door Elon Musk, directeur van Tesla en SpaceX. Hij schreef een wedstrijd uit om van zijn idee werkelijkheid te maken. Een universiteitsteam uit Delft behaalde daarbij eerder dit jaar de eerste plaats.