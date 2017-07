Office-lettertype Calibri centraal in Pakistaans corruptieschandaal

Dat blijkt uit rechtbankdocumenten in handen van The Express Tribune.

Nawaz heeft volgens de aanklagers frauduleuze documenten gemaakt om te verbergen dat ze bezittingen in het buitenland heeft. Daarmee zou ze de belastingdienst proberen te ontduiken.

De documenten zijn volgens Nawaz afkomstig uit 2006, maar dat is volgens de aanklagers onwaarschijnlijk. De papieren gebruiken namelijk het Office-lettertype Calibri, dat toen nog niet breed beschikbaar was.

Microsoft bracht in 2005 een losse versie van Calibri uit, maar deze werd pas standaard aan Office toegevoegd in 2007. Volgens de aanklagers bewijst het lettertype dat het document hoogstwaarschijnlijk na 2007 is opgesteld.

Maker

Lucas de Groot, maker van het Calibri-lettertype, betwijfelt dat Nawaz het lettertype voor 2007 los heeft gedownload. "Waarom zou iemand een compleet onbekend lettertype downloaden voor een officieel document in 2006?", aldus de lettertypemaker tegenover de Pakistaanse krant Dawn.

De dochter van Nawaz wordt gezien als zijn mogelijke opvolger als premier. Ze worden onderzocht naar aanleiding van de Panama Papers.

De Wikipedia-pagina voor het lettertype is door de ophef rond het corruptieschandaal zo vaak bewerkt, dat gebruikers tijdelijk hier geen toevoegingen aan mogen doen. In Pakistan is al enkele dagen de hashtag #fontgate trending.