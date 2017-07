Nederlandse rechtszaak over verkoop tweedehands e-books naar Europees Hof

De rechtbank Den Haag stelde woensdag vragen aan het Hof in een zaak tussen e-bookverkopen Tom Kabinet en twee Nederlandse uitgeversverbonden die al sinds 2014 loopt.

Op de site van Tom Kabinet kunnen mensen hun legaal aangeschafte e-books doorverkopen aan anderen. Daarbij wordt telkens een betaling van 50 eurocent gedaan aan de auteur. De uitgevers vinden desalniettemin dat de doorverkoop een schending van hun auteursrecht is, en dat een e-book slechts bestemd is voor één koper.

In 2015 besloot het gerechtshof Amsterdam dat de tweedehands verkoop van e-books in principe is toegestaan, als het originele boek legaal is aangeschaft. De rechter oordeelde wel dat Tom Kabinet moet controleren of dat inderdaad het geval is. Dat doet de site nu, aan de hand van onzichtbare watermerken in de e-books.

Papier

De rechter wil nu aan het Hof vragen of e-books onder de Europese auteursrechtenrichtlijn hetzelfde moeten worden behandeld als papieren boeken. Voor papieren boeken geldt dat auteurs de controle hebben over de verkoop van nieuwe exemplaren van hun werk, maar dat dat recht daarna is "uitgeput". Daarom kunnen tweedehands boeken zonder toestemming van de auteur worden doorverkocht.

De uitgevers voeren onder meer aan dat digitale boeken niet slijten en andere functies bevatten, zoals de mogelijkheid om de letters te vergroten en om het boek te doorzoeken. Daarom moeten e-books anders worden behandeld, vinden zij.

Tom Kabinet en de uitgevers mogen nog reageren op de voorgestelde vragen van de rechtbank, voordat ze naar het Hof worden gestuurd. De Europese rechtbank buigt zich vermoedelijk volgend jaar over de kwestie. Ondertussen mag Tom Kabinet doorgaan met het aanbieden van tweedehands e-books.