Regering-Trump beperkt gebruik software Kaspersky door overheid VS

De overheid is bezorgd over banden tussen het bedrijf en de Russische inlichtingendiensten die worden beschuldigd van cyberaanvallen op de Verenigde Staten.

Daarom is Kaspersky verwijderd van een lijst van goedgekeurde softwareleveranciers. In de toekomst zullen veel agentschappen daarom geen software van het bedrijf meer mogen inkopen. In de Senaat werd eerder al gewerkt aan een voorstel dat het gebruik van Kaspersky-software door het leger zou verbieden.

In juni voerde de FBI een onderzoek uit naar Kaspersky. Medewerkers van het bedrijf werden door FBI-agenten bezocht, nadat in de Senaat vragen werden gesteld over het gebruik van Kaspersky-software door overheidsdiensten.

E-mails

Bloomberg Businessweek stelt dinsdag op basis van vertrouwelijke e-mails dat er inderdaad banden bestaan tussen Kaspersky en de Russische inlichtingendienst FSB. Kaspersky zou in opdracht van de FSB beveiligingstechnologie hebben ontwikkeld. De e-mails stammen uit 2009 en het is onduidelijk of de situatie acht jaar later is veranderd.

Kaspersky doet zich juist altijd voor als bedrijf dat volledig onafhankelijk is van de Russische staat. Het bedrijf heeft veel klanten in Europa en de Verenigde Staten, zowel consumenten als bedrijven en overheden.

In een verklaring aan Businessweek zegt Kaspersky dat de e-mails "uit hun context" zijn gehaald. "Kaspersky Lab heeft altijd erkend dat het gepaste producten en diensten aanbiedt aan overheden over de hele wereld om die organisaties te beschermen voor cyberdreigingen, maar er zijn geen onethische banden of aanlsuitingen met enige overheid, waaronder Rusland."

Na de instelling van het overheidsverbod heeft Kaspersky gezegd in een "geopolitiek gevecht" tussen de VS en Rusland te zijn terechtgekomen. Het bedrijf zegt samen te willen werken met de Amerikaanse overheid om voor opheldering te zorgen. Directeur Eugene Kaspersky zou bereid zijn om voor het Amerikaanse congres te verschijnen.