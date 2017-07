'Google sponsort wetenschappelijk onderzoek om wetgeving te beïnvloeden'

Google betaalde bedragen van 5.000 tot 40.000 dollar aan onderzoekers, schrijft The Wall Street Journal dinsdag op basis van onderzoek van Campaign for Accountability, een groep die actievoert tegen Google en betaald wordt door Google-concurrenten als Oracle.

Het weinig bekende financieringsprogramma zou bedoeld zijn om de publieke opinie en wetgeving in het voordeel van Google te krijgen. De onderzoeken richtten zich onder meer op de dominante marktpositie van Google, de legaliteit van het verzamelen van gebruikersgegevens en de strijd met wetgevers.

Sommige wetenschappers zouden hun onderzoeken voor publicatie met Google delen, en het bedrijf suggesties laten doen. De betrokken professoren onthullen daarbij niet altijd dat de onderzoeken mede door Google gefinancierd worden.

Foutje

Zo wordt rechtenprofessor Paul Heald van de Universiteit van Illinois genoemd. Die presenteerde in 2012 een onderzoek over copyright bij Google, omdat hij dacht dat het boeiend zou zijn voor het bedrijf.

Heald kreeg 18.830 dollar voor het onderzoek, maar meldde nergens dat Google betaalde. "Oh wauw. Nee dat heb ik inderdaad niet gedaan. Dat is erg slecht. Daar heb ik overheen gekeken", zegt Heald tegen The Wall Street Journal.

Heald zegt dat het geld zijn onderzoek niet heeft beïnvloed. Volgens de professor stelde Google geen voorwaarden voor het betalen van het onderzoek.

Misleidend

Google noemt het onderzoek dat The Wall Street Journal publiceerde "hoogst misleidend", schrijft het bedrijf in een reactie. Zo brengt het onderzoek Google ten onrechte in verband met onderzoeken van alle instanties die Google ooit geldelijk heeft gesteund, aldus de zoekgigant.

Volgens Google financiert het alleen onderzoek op voorwaarde dat de betaling duidelijk geopenbaard wordt. Ook zegt Google belang te hechten aan de onafhankelijkheid en integriteit van onderzoekers. Daarom betaalt Google alleen voor specifieke onderdelen van onderzoek, niet voor de volledige beurs van onderzoekers.

Bovendien schrijven academici die door Google betaald worden vaak onderzoeken waar het bedrijf het niet mee eens is. Veel van de academici die op de lijst van de Campaign for Accountability staan, hebben volgens Google zware kritiek op tal van facetten van zijn bedrijfsvoering gehad.

Lobby

Grote technologiebedrijven proberen wetsmakers op allerlei manieren aan hun kant te krijgen, bijvoorbeeld met tal van lobbyisten in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. Google is ook niet het enige bedrijf dat voor hen gunstig academisch onderzoek financiert, Microsoft en Qualcomm doen volgens The Wallstreet Journal hetzelfde.

Google wordt door wetsmakers over de hele wereld nauwlettend in de gaten gehouden vanwege zijn dominante positie met onder meer zijn zoekmachine en Android.

Onlangs nog kreeg Google een recordboete van 2,4 miljard euro van de Europese Commissie voor machtsmisbruik met zijn zoekmachine. Google zou zijn eigen prijsvergelijker in de zoekresultaten hebben voorgetrokken.