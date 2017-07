Eerste Kamer akkoord met opname digitale communicatie in briefgeheim

In april ging de Tweede Kamer ook al unaniem akkoord met de wijziging van de grondwet.

De SP was tijdens de stemming kritisch over een deel van het voorstel, omdat de algemene bescherming van het briefgeheim hierdoor zou worden verminderd. In sommige gevallen wordt het mogelijk om communicatie in te zien zonder toestemming van de rechter. De fractie stemde ondanks dit feit in.

In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt gesproken van een telefoon- en telegraafgeheim. De nieuwe versie zal verwijzen naar een brief- en telecommunicatiegeheim. Daar vallen berichten van bijvoorbeeld WhatsApp, e-mail en sms ook onder.

De gewijzigde grondwet verwijst niet langer naar een specifiek communicatiemiddel zoals de telegraaf, om te voorkomen dat het artikel in de toekomst irrelevant wordt. Met telecommunicatie wordt breed verwezen naar digitale berichten, waaronder ook communicatievormen die in de toekomst worden geïntroduceerd.