'Apple ziet marktaandeel iTunes-videoverhuur krimpen'

Dat vertellen bronnen aan The Wall Street Journal. 

In de afgelopen jaren had Apple een marktaandeel van 20 tot 35 procent in handen met videoverhuur. In 2012 was dat nog 50 procent.

De techgigant publiceert zelf geen specifieke cijfers over iTunes-onderdelen. Wel zouden meerdere filmbedrijven melden dat het marktaandeel van Apple is gekrompen.

Het is onduidelijk waarom Apple marktaandeel is verloren op de filmverhuurmarkt. Een woordvoerder van het bedrijf ontkent de claim van The Wall Street Journal niet, maar benadrukt dat omzet van de gecombineerde verkoop en verhuur van films in het afgelopen jaar is toegenomen.

Cijfers over specifieke verhuur in bijvoorbeeld Nederland zijn niet naar buiten gelekt. Het bedrijf concurreert hier met onder andere Pathé Thuis op de digitale verhuurmarkt.