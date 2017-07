Podcast: Waarom het delen van fietsen, gereedschap en paraplu's de toekomst is

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (8 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcast-apps. Lees hier hoe dat precies werkt en bekijk de lijst met beste podcasts van het internet.

Beluister de podcast:

Deeleconomie

De deeleconomie is al jaren onderwerp van gesprek door de opkomst van Uber voor het delen van auto's en Airbnb voor het delen van huizen en kamers. In China is de trend al flink doorgezet en ook in Nederland zie je steeds meer initiatieven onstaan. Sinds deze week kan je in diverse Nederlandse steden een fiets gebruiken via een app en vervolgens weer achterlaten voor een volgende gebruiker.

Dit soort deelbedrijven zorgen altijd voor onrust en kritiek, maar toch lijkt de deeleconomie niet meer te verdwijnen. Het delen van fietsen, maar ook paraplu's en basketballen is de toekomst.

Alle voorgaande afleveringen van De week van NUtech zijn hier te vinden. Heeft u nog geen podcast-app? Bekijk dan onze lijst met de vijf beste podcast-apps voor iOS en Android.