Amerikaanse kerncentrales doelwit van hackers

Dat blijkt uit een rapport in handen van The New York Times, afkomstig van de FBI en het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Beide instanties zeggen in een verklaring dat er geen sprake is van een serieuze dreiging.

De hackers zouden onder andere de Wolf Creek Nuclear Operating Corporation hebben aangevallen. Dit bedrijf is verantwoordelijk voor een kerncentrale in de Amerikaanse staat Kansas. Daarnaast zouden niet nader genoemde centrales, energiebedrijven en fabrieken doelwit zijn geweest.

Volgens het rapport zouden de hackers hebben geprobeerd om de computersystemen van de doelwitten in kaart te brengen.

Een woordvoerder van Wolf Creek benadrukt dat hackers niet zijn binnengedrongen bij het bedieningssysteem van de kerncentrale. Dit systeem is niet aangesloten op het internet. De hackers zouden bij een succesvolle aanval alleen toegang krijgen tot bijvoorbeeld boekhoudsystemen.

Eind 2015 werd een Amerikaanse dam getroffen door een hackaanval. De VS klaagde hiervoor zeven Iraniƫrs aan.