Twitter mag rechtszaak over dataverzoeken VS voortzetten

Dat heeft de Amerikaanse rechter donderdagnacht bepaald, meldt Reuters. In de zaak moet worden bepaald of Twitter gebruikers mag inlichten als hun data wordt bekeken door inlichtingendiensten.

De VS verbiedt Twitter om specifieke gebruikers in te lichten als hun data wordt ingezien. Volgens de overheid zou hierdoor de landsveiligheid mogelijk in gevaar komen.

De Amerikaanse rechter zegt niet in te zien welk gevaar er precies ontstaat als Twitter zijn gebruikers inlicht. Hij geeft daarom toestemming om de zaak formeel voort te zetten.

Twitter eist in de rechtszaak dat techbedrijven duidelijker mogen zijn over dataverzoeken van de overheid. Op het moment mogen bedrijven alleen vertellen hoeveel verzoeken er zijn gemaakt. Daarmee mogen geen specifieke cijfers worden gegeven. In plaats daarvan geeft een bedrijf aan dat er bijvoorbeeld tussen de 0 en 499 verzoeken zijn gedaan.