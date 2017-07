SoundCloud schrapt 173 banen en sluit twee kantoren

Dat meldt SoundCloud donderdag op zijn blog.

In maart doken er geruchten op dat SoundCloud geldproblemen had. Het bedrijf zou sinds de zomer van vorig jaar proberen om meer dan 100 miljoen dollar op te halen, maar dat mislukte. Hoewel de omzet volgens het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden ruim verdubbeld is, moeten er bezuinigingen worden doorgevoerd om op de lange termijn succesvol te blijven.

SoundCloud heeft ongeveer 175 miljoen gebruikers. Eerder werd het bedrijf nog een waarde van 700 miljoen dollar toegeschreven.

In eerste instantie profileerde de dienst zich met name als een plek voor mensen om losse nummers te delen, maar inmiddels is er in Amerika ook een betaaldienst die lijkt op het aanbod van onder meer Spotify.