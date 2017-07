Kabinet heeft geen interesse in Nederlandse boetewet sociale media

Dat schrijven ministers ministers Stef Blok (Veiligheid en Justitie) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) in een reactie op een ingediende motie. In de motie werd verzocht om een nieuwe Duitse wet te onderzoeken, om te zien of iets vergelijkbaars in Nederland haalbaar is.

In Duitsland werd eind juni een nieuwe wet aangenomen, die sociale media verplicht om haatzaaiende en illegale berichten te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan kan er een boete van maximaal 50 miljoen euro worden opgelegd.

Volgens Blok en Plasterk kan zo’n wet in Nederland contraproductief werken. "Bijvoorbeeld ten opzichte van het onnodig beperken van de vrijheid van meningsuiting", luidt de brief.

De ministers verwijzen naar bestaande wetgeving, die het mogelijk maakt om illegale content via de rechter offline te laten halen