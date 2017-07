Makers Petya-virus eisen kwart miljoen dollar voor ontgrendeling

Dat schrijven Motherboard en The Verge. Op het dark web, het verborgen deel van het internet, hebben de vermeende makers van de ransomware een bericht achtergelaten.

De hackers achter Petya bieden de code aan om gegijzelde standen mee te ontgrendelen in ruil voor 100 bitcoin. De waarde daarvan wordt op dit moment geschat op 250.000 dollar.

Chatroom

In het bericht zou bewijs worden geleverd dat het daadwerkelijk om de makers van het virus gaat. De hackers bieden geen adres waar de betaling heen kan, wel staat er een link in die verwijst naar een chatroom op het dark web waar mogelijke kopers contact kunnen opnemen.

De Petya-aanval trof vooral bedrijven in Oekraïne, maar sloeg ook in het buitenland toe. In Nederland raakte eveneens bedrijven in de problemen. Volgens de maker van boekhoudsoftware MeDoc, dat werd misbruikt om het virus te verspreiden, is het lek nog altijd niet gedicht.