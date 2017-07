Ticketmaster werkt aan kaartcontrole via ultrasoon geluid

Dat schrijft VentureBeat. Het nieuwe controlesysteem heet Presence en wordt ontwikkeld door het bedrijf Lisnr.

Presence werkt met audiosignalen op de frequentie tussen de 18.75kHz en 19.2kHz. De tonen zijn voor negentig procent van de mensen niet te horen. Gebruikers laten het geluid bij de ingang scannen, waarna ze direct door kunnen lopen.

De technologie kan als alternatief voor het scannen van QR-codes of NFC-chips werken, omdat er volgens Lisnr minder fraude mee gepleegd kan worden. Dat komt omdat de kaarten niet alleen verbonden zijn aan een account van Ticketmaster, maar ook aan een telefoon. Doorverkoop van tickets moet daarmee lastiger worden gemaakt.

De twee bedrijven zouden ook plannen hebben om betalingen binnen bijvoorbeeld concertzelen via Presence mogelijk te maken. Het is niet onbekend of en wanneer we het systeem in Nederland kunnen gebruiken.