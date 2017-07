Nederland bij toplanden voor aanpak van cyberveiligheid

Dat maakt de International Telecommunications Union (ITU), het telecomagentschap van de Verenigde Naties, op woensdag bekend in zijn 'Global Cybersecurity Index 2017' (pdf). Voor het onderzoek werd de inzet voor cyberveiligheid van alle 193 aangesloten landen bekeken in 2016.

Nederland hoort volgens het rapport bij de top 21 landen die leidend zijn met hun aanpak van cyberveiligheid. Dat wordt aan vijf punten getoetst, waaronder de technische, organisatorische en rechtsinstituten van de landen. In Europa bekleedt Nederland de vijfde positie met 0,760 punten. Het maximaal te behalen aantal is 1. Wereldwijd is de inzet van Nederland goed voor een vijftiende plaats.

In de resultaten wordt Nederland uitgelicht om de maatregelen die getroffen worden. In Nederland stelt het Nationaal Cyber Security Centrum rapporten op, geeft het advies en worden incidenten geregistreerd.

Toplijst

Singapore besteedt volgens het onderzoek de beste aandacht aan cyberveiligheid (0,925 punten), gevolgd door de Verenigde Staten (0,919 punten). Opvallend is dat veel kleinere landen hoog scoren op hun inzet voor meer online veiligheid. Zo staan ook Georgiƫ, Oman en Mauritius in de wereldwijde top tien. Het land met de minste score is Equatoriaal-Guinea met nul punten.

Secretaris-generaal Houlin Zhao van ITU zegt dat de impact van cyberaanvallen niet volledig uitgeroeid kan worden, 'wel kunnen maatregelen op dit gebied de risico's verminderen'.