'VS mengt zich in EU-belastingzaak Apple'

Dat vertelt een anonieme bron aan Reuters.

De EU dwong Apple in augustus om 13 miljard euro aan belastingen te betalen aan de Ierse belastingdienst. Belastingafspraken in Ierland waren volgens Brussel niet correct, waardoor het bedrijf te weinig belasting had betaald.

Het techbedrijf ging tegen het besluit van de EU in beroep. Nu zou de Amerikaanse overheid zich in dat beroep willen mengen.

Het beroep tussen Apple en Brussel moet eind 2018 voor de rechter verschijnen.

Belastingdeal

Het is onduidelijk wat de VS wil bereiken door zich bij de zaak aan te sluiten. De Obama-administratie was kritisch over het besluit van Europa.

De huidige regering van Trump heeft een belastingdeal voorgesteld voor 2,6 biljoen dollar die bedrijven op dit moment in het buitenland bewaren.