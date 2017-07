Aanhoudingen voor drugshandel via dark web

De drie, een man uit Amstelveen (36) en een man (40) en vrouw (31) uit Amsterdam, werden dinsdagochtend aangehouden in hun woningen. In totaal heeft de politie vier woningen, een vakantiehuisje en drie garageboxen in Amsterdam, Amstelveen en Zandvoort doorzocht.

Een van de garageboxen in Amstelveen was tot de nok toe gevuld met softdrugs en benodigdheden voor de productie daarvan. In een andere box trof de politie een kluis aan met daarin een grote hoeveelheid softdrugs.

Verder nam de politie onder meer 13.000 euro aan contanten, vijftien dure horloges, weegschalen, sealmachines, laptops, mobieltjes, marihuana en voorgedraaide joints in beslag.

MDMA

Het onderzoek naar de handel begon begin januari van dit jaar, na het onderscheppen van zes postpakketten met onder meer xtc, hasj, MDMA, lsd, cocaïne en amfetamine.

Het OM verdenkt beide opgepakte mannen er onder meer van de drugs te hebben vervoerd en verzonden naar verschillende landen. Het OM vermoedt dat zij dit deden voor, dan wel in samenwerking met een verkoper op het dark web.