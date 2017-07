Inlogdienst DigiD kampt enige tijd met storing

De dienst kampt met een storing. Op een overzicht van Allestoringen.nl is te zien dat het probleem rond 11.00 uur lijkt te zijn begonnen. Ongeveer anderhalf uur later was het weer mogelijk om in te loggen.

Onder meer op de site van de Belastingdienst werd een foutmelding gegeven als gebruikers probeerden in te loggen met hun DigiD. "Er is een fout opgetreden in de communicatie met DigiD", viel te lezen.

Het is onduidelijk wat de storing heeft veroorzaakt. De overheid werkt momenteel aan een vernieuwde versie van DigiD, met betere beveiliging. Ook komen er alternatieve inlogmogelijkheden die worden ontwikkeld door het bedrijfsleven. Dat moet het inloggen bij overheidsdiensten minder storingsgevoelig maken.