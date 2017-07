'EU-landen mogen UberPop verbieden zonder goedkeuring Brussel'

Dat concludeert de advocaat-generaal in een advies aan het Europese Hof van Justitie.

"Advocaat-generaal Maciej Szpunar is van mening dat de lidstaten de illegale uitoefening van vervoersactiviteiten zoals bij UberPop kunnen verbieden en strafbaar stellen zonder het wetsontwerp vooraf mee te delen aan de Commissie", luidt de conclusie.

Uber is in Frankrijk aangeklaagd wegens de dienst UberPop, waarmee niet-professionele chauffeurs andere gebruikers kunnen vervoeren. Volgens de aanklagers is Uber hiermee een illegale taxidienst.

"We hebben de conclusie gezien en wachten het oordeel van de rechter later dit jaar af", aldus een woordvoerder van Uber. Het bedrijf benadrukt dat het gaat om een rechtszaak uit 2014 en dat UberPop in Frankrijk sinds 2015 niet wordt gebruikt.

In 2015 stopte Uber ook in Nederland met UberPop, nadat de dienst illegaal was verklaard door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De zaak kan invloed hebben op andere landen waar rechtszaken over Uber lopen of worden gestart.

'Geen informatiedienst'

Uber zei in de Franse zaak geen taxidienst te zijn, maar een informatiedienst. De Europese Commissie zou in dat geval goedkeuring moeten geven voor het verbod.

De advocaat-generaal stelt dat het onderdeel UberPop zich specifiek richt op vervoer. Het zou daarom geen breed onderdeel zijn van de informatiemaatschappij. De Commissie zou zich daarom niet bij de zaak hoeven te betrekken. Daarmee verwees de advocaat-generaal terug naar een eerder advies in een Spaanse Uber-zaak.

De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend, maar dient als advies voor het Europese Hof van Justitie. Het Hof zal later oordelen in de zaak.