Privacygroep klaagt overheid VS aan om verzameling privédata kiezers

Een commissie die de integriteit van de Amerikaanse verkiezingen moet onderzoeken heeft aan alle vijftig Amerikaanse staten gevraagd om hun stemlijsten te overhandigen. Daarop staan namen, adressen en geboortedata van kiezers, samen met hun partijvoorkeur en in sommige gevallen (delen van) hun burgerservicenummer.

Het Electronic Privacy Information Center (EPIC) wil een stokje steken voor de verzameling van deze gegevens in een centrale database en is naar de rechter gestapt, meldt Bloomberg dinsdag. EPIC wil dat het verwerven van data per woensdagmiddag stopt. De rechtbank heeft de overheid gevraagd om te reageren op de rechtszaak.

Volgens CNN hebben zeker 27 staten al gezegd dat ze niet of onvolledig kunnen reageren op het verzoek van de commissie, omdat zij geen privégegevens kunnen of mogen doorgeven aan de commissie. In een tweet vroeg president Donald Trump zich vervolgens af "wat zij proberen te verbergen".

Clinton

Trump riep de commissie in het leven om verkiezingsfraude te onderzoeken. De president heeft gezegd dat Hillary Clinton door deze fraude meer stemmen kon vergaren dan hijzelf. Trump won het presidentschap door een meerderheid van de kiesmannen te winnen in het Amerikaanse verkiezingssysteem, maar niet met een meerderheid van de stemmen van burgers.

Volgens Trump had hij ook een meerderheid van alle stemmen "als je de miljoenen illegale stemmen aftrekt". Volgens experts is er echter nauwelijks sprake van verkiezingsfraude in de VS.

Kort na de verkiezingen bleek uit een rondgang van de New York Times dat de helft van de staten geen enkel onderzoek liep naar stembusfraude, terwijl in andere staten hooguit tientallen verdachte stemmen (uit een totaal van miljoenen) werden onderzocht.