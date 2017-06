Apple brengt openbare testversie van macOS High Sierra uit

Eerder deze maand werd er al een testversie uitgebracht voor ontwikkelaars. De publieke variant is voor veel meer gebruikers toegankelijk. De testversie is gratis te downloaden via de website van Apple.

In macOS High Sierra, zoals de nieuwe versie van het besturingssysteem heet, zitten een diverse updates. Zo heeft het programma Foto's een paar nieuwe features, waaronder een zijbalk die altijd in beeld blijft staan. Ook is er ondersteuning voor GIF-bestanden en is het mogelijk om afbeeldingen te sorteren op basis van bestandsformaat.

Verder heeft Safari een update gekregen waardoor het automatisch afspelen van webadvertenties geblokkeerd wordt. Gebruikers kunnen voorkeuren instellen voor individuele websites, maar het automatisch afspelen van de video-advertenties ook in zijn geheel blokkeren. In Safari wordt ook het volgen van surfgedrag door middel van advertenties beperkt.

Apple heeft tot slot een aantal kleine updates gegeven aan Siri, Mail en Spotlight.