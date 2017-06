'Facebook-moderators lezen privéberichten van terreurverdachten'

Dat meldt The Guardian donderdag. De werknemers kijken tijdens hun onderzoek naar de persoon in kwestie onder meer naar de privéberichten die via Facebook verstuurd en ontvangen zijn. Ook wordt de locatie van de gebruiker gevolgd.

Gebruikers worden onderzocht als een algoritme aangeeft dat er een mogelijke link met terreur is. Het algoritme zoekt naar gebruikers die bepaalde namen, afbeeldingen of hashtags die met terreurgroepen te maken hebben delen. Ook wordt er een onderzoek gestart als andere gebruikers iemand rapporteren bij Facebook.

Reizende extremist

De hoogste prioriteit van de moderators is het identificeren van reizende strijders van bijvoorbeeld IS of Al-Qaida. Een gebruiker valt in die categorie als er extremistische content op het profiel staat en bijvoorbeeld in de Syrische stad Raqqa is geweest, voordat diegene terug is gegaan naar Europa.

Volgens een ingewijde wordt er minstens een militant per dag geïdentificeerd. Een intern team bij Facebook bepaalt na het onderzoek of de gevonden informatie aan de autoriteiten gegeven wordt.

Facebook heeft vooralsnog geen reactie gegeven op de berichtgeving.