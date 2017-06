Uber maakt vijf miljard ritten in zeven jaar

Dat heeft Uber donderdagavond bekendgemaakt. De vijf miljardste rit vond plaats op 20 mei.

In totaal startten er 156 ritten om 6 seconden na 8.29 uur 's ochtends (Nederlandse tijd). De ritten waren verspreid over 24 landen en waren tussen de 470 meter en 27 kilometer lang.

In juni 2016 maakte Uber bekend dat er 2 miljard ritten waren gemaakt. Dat aantal is dus ruim verdubbeld in minder dan een jaar tijd.

Uber groeit dus snel, maar heeft de laatste maanden ook te maken met verschillende schandalen. Topman Travis Kalanick werd door investeerders gedwongen te vertrekken na een onderzoek naar de bedrijfscultuur van Uber. Het bedrijf werd opgeschrikt door berichten over seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer.

Ook heeft Uber te maken met een rechtszaak over diefstal van bedrijfsgeheimen van Google, en aanhoudende geschillen met toezichthouders in verschillende landen.

Volgens recent marktonderzoek hebben de schandalen een effect op het marktaandeel van Uber in de Verenigde Staten, waar concurrent Lyft in opkomst is. Maar Uber blijft verreweg de grootste taxi-app van de wereld en de groei van het bedrijf lijkt hooguit in beperkte mate aangetast.