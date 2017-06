'Aantal Nederlanders dat illegaal films en muziek downloadt daalt sterk'

Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper donderdag op basis van een eigen onderzoek.

In november 2013 zei 41 procent van de Nederlanders nog dat zij muziek of films downloadden via torrentsites en andere gratis bronnen. In januari 2017 was dat nog 27 procent.

Ruim driekwart van de ondervraagden die nog wel illegaal downloadt, zegt dat steeds minder te doen. Slechts 23 procent is in het afgelopen jaar juist fanatieker gaan downloaden.

In de afgelopen jaren zijn diensten als Netflix, Spotify en Videoland steeds populairder geworden. Veel muziek, films en tv-series die eerder niet of moeilijk legaal verkrijgbaar waren op internet, zijn dat nu wel.

Ook treden organisaties als Stichting Brein steeds strenger op tegen mensen die regelmatig illegaal materiaal verspreiden. De stichting won onlangs een belangrijke rechtszaak die waarschijnlijk zal leiden tot een blokkade van torrentsite The Pirate Bay door Europese internetproviders.