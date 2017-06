Uber ontkent kennis te hebben gehad van gestolen Google-documenten

De medewerker, Anthony Levandowski, ging er volgens Google vandoor met 14.000 documenten toen hij de stap naar Uber maakte. Maar volgens Uber heeft het bedrijf niet gevraagd om zulke documenten en heeft het Levandowski zelfs expliciet verboden om geheime informatie van eerdere werkgevers mee te nemen.

Dat heeft Uber woensdag geschreven in een rechtbankdocument, meldt ReCode. In dat document omschrijft Uber voor het eerst uitgebreid hoe het bedrijf zichzelf wil verdedigen in een rechtszaak die is aangespannen door Google-zuster Waymo.

Bonus

De rechtszaak draait om technologie die nodig is bij de ontwikkeling voor zelfrijdende auto's. Waymo zegt dat Levandowski is vertrokken met geheime informatie - eerst naar zijn eigen startup Otto, en na een overname naar Uber. Dat bedrijf zou de ontwikkeling van robotauto's flink hebben versneld met de kennis uit de Google-documenten.

Volgens Uber is dat niet waar en heeft Waymo hier ook nog geen enkel bewijs voor aangedragen. Het taxibedrijf zegt te geloven dat Levandowski de bestanden in bezit had om ervoor te zorgen dat hij zijn bonusbetalingen van Google nog zou ontvangen na zijn vertrek. Levandowski kreeg een bonus van in totaal 120 miljoen dollar mee.

Onlangs heeft Uber Levandowski weer ontslagen, omdat hij niet wilde meewerken aan de rechtszaak. De ontwikkelaar beriep zich op zijn zwijgrecht.

Als Uber en Waymo niet tot een schikking kunnen komen, zullen in oktober zittingen worden gehouden in de rechtszaak.