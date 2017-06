'Facebook staat discriminatie van specifieke groepen toe'

De documenten zijn in handen van ProPublica. Hierin beschrijft het bedrijf hoe bij de moderatie van berichten wordt gekeken naar bepaalde subgroepen.

Het sociale netwerk zou gebruikers toestaan om haatberichten te plaatsen over specifiekere groepen. Zo kan er wel discriminerend worden gesproken over geradicaliseerde moslims, maar niet over moslims in het algemeen.

Facebook zou een aantal specifieke subgroepen ook beschermen. Uit een quizvraag voor nieuw personeel blijkt dat het bijvoorbeeld niet toegestaan is om witte mannen te discrimineren. De groep 'mannen' zou te groot zijn om te vallen onder een subgroep. De groepen zwarte kinderen en vrouwelijke automobilisten worden niet op deze wijze beschermd.

Geheime lijst

Volgens de documenten heeft Facebook een geheime lijst met haatgroepen die niet op de site toegestaan zijn. Het is niet bekend welke partijen op deze lijst staan.

Gebruikers mogen niet zeggen dat iemand naar een concentratiekamp gestuurd moet worden. Het is echter wel toegestaan om te stellen dat Nazi’s naar een concentratiekamp moeten, omdat zij deel uitmaken van een haatgroep.

Syrische vluchtelingen worden beschermd tegen aansporingen tot geweld, maar gebruikers mogen nogal wel negatieve generaliseringen over deze groep plaatsen.

Eerder lek

In mei lekten er ook documenten over Facebook's moderatiebeleid. Hieruit bleek dat het bedrijf een zeer specificek beleid heeft over wraakporno, zelfverminking en beledigingen.

Beelden van zelfverminking, dierenmishandeling en pestgedrag zouden in veel gevallen toegestaan zijn. Ook mogen gebruikers de holocaust ontkennen, terwijl dit in sommige landen verboden is.