Beheerder grote bitcoinbeurs veroordeeld voor fraude

Murgio had tijdens het proces schuld bekend en spijt betuigd. Veel gebruikers van zijn beurs waren slachtoffers van ransomware, die de makers daarvan in bitcoins moesten betalen om hun bestanden terug te krijgen. Murgio werd niet verdacht van de computergijzelingen zelf, maar wel ''misbruikte hij de wanhoop om er zelf van te profiteren'', zei de aanklager.

Murgio verklaarde: ''Ik heb spijt van alle schade die ik heb aangericht. Dat ik dacht dat het in orde was, betekent nog niet dat het in orde was.''

De grote man achter Coin.mx, voor wie Murgio werkte, was Gery Shalon. Die was in 2015 opgepakt in Israël en vorig jaar uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Het proces tegen hem loopt nog. De bende van Shalon zou zeker negen grote bedrijven hebben gehackt, waaronder JPMorgan Chase in 2014. De criminelen maakten gegevens van meer dan 100 miljoen mensen en bedrijven buit en gebruikten de informatie onder meer voor beleggingsfraude.

JPMorgan was later een van de banken die in een coalitie de technologie achter de digitale munt onderzocht.