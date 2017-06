Bedrijven wereldwijd getroffen door nieuwe ransomware-aanval

Bij de aanval lijkt een nieuwe variant van de zogenoemde Petya-ransomware te worden gebruikt. Op foto's is te zien dat dezelfde melding in ieder geval wordt getoond op getroffen computers van het Oekraïense energiebedrijf Kyivenergo en het Rotterdamse APM Terminals.

De aanval lijkt te zijn begonnen in Oekraïne; daar zijn veel bedrijven in verschillende sectoren getroffen. In Kiev werd personeel van Kyivenergo opgedragen om alle computers zo snel mogelijk uit te schakelen, meldt de Kyiv Post. Ook branchegenoot Ukrenergo zou een doelwit zijn, maar zou tot op heden nog niet ernstig zijn getroffen.

Volgens de centrale bank van Oekraïne worden er ook cyberaanvallen gericht op meerdere commerciële banken uitgevoerd, via een "onbekend virus". De banken zouden moeite hebben met het verwerken van betaalverzoeken, meldt Reuters. Een bron binnen het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen het persbureau dat het gaat om de grootste cyberaanval in de geschiedenis van het land.

Rotterdam

In Rotterdam werd containerbedrijf APM Terminals getroffen, waardoor al het werk is stilgelegd. Ook moederbedrijf Maersk zegt te maken te hebben met een grootschalige cyberaanval.

Op foto's van de ransomwaremeldingen is te zien dat wordt gevraagd om een bedrag van 300 dollar om computers te ontgrendelen. Dit bedrag moet worden voldaan in bitcoin.

Geen tv

In Oekraïne staat de televisiezender Channel 24 op dit moment op zwart. Volgens BBC-journalist Euan MacDonald is ook dat een gevolg van cyberaanvallen. Personeel van telecomprovider Lifecell is naar huis gestuurd, omdat alle computers na een aanval binnen het bedrijf uitgeschakeld moesten worden.

Het is onduidelijk door wie de aanvallen zijn uitgevoerd. Rusland heeft bij eerdere aanvallen ontkend Oekraïense instanties te hacken. Ook de Russische oliegigant Rosneft en staalproducent Evraz zeggen doelwit te zijn van een cyberaanval.

De getoonde melding

WannaCry

De aanval met de Petya-ransomware, die ook wel bekendstaat als Petrwrap, doet denken aan de grote aanval met de ransomware WannaCry. Die trof vorige maand bedrijven in veel verschillende landen. Ook nu lijkt het virus zich razendsnel te verspreiden over de hele wereld.

Uit een melding op Virustotal, een database voor kwaadaardige software die door beveiligingsonderzoekers wordt gebruikt, blijkt dat de meeste antiviruspakketten de nieuwe variant van het Petya-virus niet herkennen.

Mogelijk maakt het virus misbruik van hetzelfde Windows-lek dat WannaCry in staat stelde om computers te infecteren. Microsoft heeft dit euvel verholpen met een update, maar computers die de update nog niet hebben ontvangen zijn alsnog kwetsbaar.

Versleuteld

Anders dan WannaCry versleutelt Petya niet enkele bestanden of mappen, maar het hele bestandssysteem. Dat gebeurt wanneer de computer opnieuw wordt opgestart, waarna het hele systeem op slot zit en Petya om een losgeldbetaling in bitcoin vraagt. Beveiligingsonderzoekers raadden daarom eerder aan om bij een Petya-infectie de computer niet te laten herstarten.

Petya was begin 2016 ook al actief, toen voornamelijk in Duitsland. Aanvallers verspreidde de ransomware toen vooral via e-mails met een link naar een malafide bestand. Na het openen van dat bestand startte de computer opnieuw op, en was de infectie voltooid.