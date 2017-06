'Aanval met ransomware op containerbedrijf haven Rotterdam'

Daardoor ligt het werk sinds het begin van de middag stil, meldt RTV Rijnmond dinsdagmiddag.

Op zijn site meldt APM Terminals alleen dat er 'IT-problemen' zijn die het werk verstoren. Daarom zijn de Rotterdamse activiteiten voorlopig gestopt. Ook moederbedrijf Maersk maakt melding van technische problemen.

Op een foto die RTV Rijnmond ontving van een medewerker van APM is te zien dat 300 dollar aan losgeld wordt geëist om de computers te ontgrendelen. Dat bedrag moet worden voldaan in bitcoin. Het is onduidelijk of het gaat om een gerichte aanval, of dat de ransomware toevallig bij APM terecht is gekomen.

De problemen lijken ook buiten Rotterdam te spelen. De haven van New York raadt klanten van APM aan om hun aankomst in de haven voorlopig uit te stellen in verband met de problemen.