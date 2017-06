'Facebook steekt miljoenen per aflevering in originele tv-series'

Ingewijden stellen maandag tegen de Wall Street Journal dat Facebook 3 miljoen dollar per aflevering overheeft voor de producties. Dat is evenveel als prestigieuze drama's van Netflix en Amerikaanse kabelzenders als HBO.

Met de originele series zou Facebook een deel van de miljardenmarkt voor televisiereclames willen afsnoepen. Het is onduidelijk hoe het sociale netwerk zijn eigen series wil presenteren, maar naar verluidt moeten de eerste afleveringen aan het eind van de zomer online komen.

Dan gaat het vermoedelijk om producties die andere zenders niet meer willen hebben. Zo zou Facebook interesse hebben in de serie Loosely Exactly Nicole, die na één seizoen door MTV is afgestoten.

Het sociale netwerk heeft volgens de bronnen geen interesse in politieke series, of shows over kinderen en tieners. Ook zou Facebook geen vulgaire taal en naakt dulden.

Advertenties

Naast dramaseries zou Facebook ook meer eigen korte video's willen inkopen bij producenten als BuzzFeed. Zij delen in de advertentie-inkomsten die Facebook opstrijkt, en zouden gegarandeerde minimumbetalingen van 5.000 tot 20.000 dollar ontvangen.

Facebook wilde niet uitgebreid reageren op het bericht, maar zegt wel te "experimenteren met het soort shows waar je een gemeenschap omheen kunt bouwen".

Behalve Facebook mengen ook Apple en Amazon zich sinds kort in de markt voor originele series, om mensen naar hun abonnementsdiensten te krijgen. Van de techgiganten heeft Netflix het grootste budget voor eigen producties en het inkopen van content: 6 miljard dollar per jaar.