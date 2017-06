Justitie VS wil beslissing van Hooggerechtshof in zaak om e-maildata Microsoft

Dat meldt Venturebeat.

Het ministerie van Justitie beval Microsoft in 2014 om de gebruiksgegevens van een klant op een Ierse webserver te overhandigen aan de Verenigde Staten. Microsoft weigerde dit en ging in hoger beroep. Het ging om alle e-mails en andere gegevens van een gebruiker. De data stonden op een Ierse server om logistieke redenen.

Vorig jaar werd bepaald dat de data niet overgedragen hoeft te worden.

Nieuwe regels

Microsoft-president Brad Smith pleitte vrijdag in een blog juist voor nieuwe regels rondom dataverzoeken. "Het vorige besluit was in ons voordeel en we zijn er zeker van dat onze argumenten het Hooggerechtshof gaan overtuigen. We blijven echter liever met het ministerie en het Congress werken aan een nieuwe wetgeving die voor iedereen werkt, zoals rechter Lynch voorstelde, dan dat we ruziën om een achterhaalde wet."

De zaak een precedent scheppen voor Amerikaanse dataverzoeken voor bepaalde buitenlandse servers. Bedrijven zouden dan bijvoorbeeld gedwongen worden om te voldoen aan dataverzoeken van andere landen.

Het Hooggerechtshof moet nog beslissen of het de zaak wil horen.