Hackers publiceren deel van broncode Windows 10

Dat meldt The Register. De Britse krant zegt dat het om 32 TB aan code gaat, maar BetaArchive.com, waar het lek stond, zegt dat dat een misrekening is en het om 1,2 GB gaat. Het gaat dus naar alle waarschijnlijkheid niet om de volledige broncode van het besturingssysteem van Microsoft.

Microsoft heeft de echtheid van de documenten die online stonden bevestigd. Volgens het bedrijf lijkt het er op dat de code uit het Shared Source Initiative komt, een programma waarmee Microsoft zijn bronmateriaal deelt met computerfabrikanten en andere partners.

Het grootste gedeelte van de code die gelekt is wordt gebruikt om Windows 10 te laten werken met pc's. Zo bevat een deel van deze broncodes informatie voor het gebruik van ingebouwde USB-poorten en WiFi-netwerken. De gelekte codes bevatten echter ook onderdelen die nooit echt in Windows 10 gebruikt zijn.

Hack

Het lijkt er op dat de data vanaf maart gestolen is. De documenten werden in eerste instantie op BeteArchive.com geplaatst, maar zijn inmiddels offline gehaald.

Of Microsoft gehackt is of dat cybercriminelen op een andere manier aan de data zijn gekomen, is niet duidelijk. Ook is niet bekend wie er achter het lek zit.